Guardia di Finanza sequestri per oltre 600 milioni di euro tra evasione riciclaggio e scommesse clandestine | il bilancio del 2024 in Piemonte

Il 2024 si conferma un anno di fermezza e impegno per la Guardia di Finanza in Piemonte, che ha smantellato reti di evasione, riciclaggio e scommesse clandestine. Con sequestri per oltre 600 milioni di euro e piĂą di 48.000 interventi, l'azione delle forze dell'ordine si traduce in una risposta concreta alla tutela della legalitĂ . Questi numeri testimoniano come ogni azione rafforzi la sicurezza e la trasparenza nel territorio.

Sequestri per un valore che supera i 600 milioni di euro, oltre 48mila interventi tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, piĂą di 3mila persone denunciate e un centinaio di arresti: sono questi i numeri che emergono dall'ultimo report messo a punto dalla guardia di finanza sulle attivitĂ condotte sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

