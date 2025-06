Guardia di Finanza in prima linea a tutela di cittadini e imprese

La Guardia di Finanza irpina si conferma un baluardo di legalità e sicurezza, impegnata quotidianamente a proteggere cittadini e imprese. Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, con oltre 3.200 interventi e 2.200 indagini, ha dimostrato un impegno “a tutto campo” contro frodi, evasione fiscale e infiltrazioni criminali nell’economia locale. Un lavoro incessante per garantire un futuro più sicuro e trasparente, perché la legalità è il fondamento dello sviluppo sociale ed economico.

Tempo di lettura: 8 minuti Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza irpina con il Comandante Provinciale, colonnello t.SPEF Leonardo Erre ha eseguito oltre 3200 di interventi e circa 2200 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalita? nell'economia: un impegno "a tutto campo" a tutela di famiglie e imprese. CONTRASTO DELLE FRODI E DELL'EVASIONE FISCALE Le attivita? ispettive hanno consentito di individuare 43 evasori totali, ossia esercenti attivita? d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 147 lavoratori in "nero" o irregolari.

Grazie alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza, da 251 anni in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, combattere la contraffazione e tutelare il Nostro Posto. Auguri e onore alle nostre Fiamme Gialle

