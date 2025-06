Guardia di Finanza il discorso del colonnello Cardia

Il discorso del Colonnello Cardia, pronunciato in occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza, è un tributo al senso del dovere, alla dedizione e ai valori che guidano ogni finanziero. Un momento di riflessione e orgoglio per celebrare la storia e l’impegno di una forza fondamentale nella tutela della legalità e del benessere del Paese. Scopriamo insieme le parole che ispirano e rafforzano il nostro senso di appartenenza.

Riportiamo integralmente il discorso del colonnello Davide Cardia, pronunciato il 25 giugno 2025, in occasione del 251esimo anniversario della guardia di finanza. Signor Prefetto, Autorità politiche, religiose, civili e militari, Finanzieri, in servizio e in congedo, di ogni ordine e grado. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it