Guardia di finanza i militari premiati per il loro impegno sul campo

In un'atmosfera di orgoglio e gratitudine, i militari della Guardia di Finanza dell'Umbria sono stati premiati per il loro instancabile impegno sul campo in occasione del 251° anniversario della fondazione del corpo. Riconoscimenti che celebrano dedizione, coraggio e servizio alla collettività. Tra i premiati spiccano nomi come Argentieri, Massino, De Vivo, Petrucci, Giammaria e Vedda, simboli di eccellenza e spirito di servizio. Un tributo doveroso a chi ogni giorno difende la legge e la sicurezza del nostro Paese.

RIconoscimenti sono stati conferiti ai militari della Guardia di finanza dell'Umbria, in occasione della cerimonia per il 251esimo anniversario di fondazione del corpo. Questi i premiati: Alessandro Argentieri, Gianluca Massino, Luca De Vivo, Antonio Petrucci, Marco Giammaria, Gabriele Vedda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

