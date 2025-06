Guardia di finanza di Chieti | 2.157 gli interventi ispettivi conclusi e 1.309 indagini in poco più di un anno

Nel cuore di Chieti, la Guardia di Finanza ha dimostrato un impegno straordinario con 2.157 interventi ispettivi e 1.309 indagini concluse in poco pi√Ļ di un anno. Questi numeri riflettono una lotta costante contro l'illegalit√† e un impegno concreto per tutelare il rispetto delle regole. La loro attivit√† √® fondamentale per garantire sicurezza e trasparenza nel nostro territorio, confermando ancora una volta la dedizione delle forze dell'ordine nei confronti della collettivit√†.

2.157¬† interventi ispettivi conclusi dai Reparti della Guardia di finanza di Chieti nel periodo compreso¬†tra gennaio 2024 e maggio 2025 e 1.309¬†indagini¬†(1.235 quelle concluse)¬†delegate dalla Magistratura ordinaria e contabile¬†nel medesimo¬†periodo: questo il bilancio operativo¬†delle attivit√†. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

