Guardate lì Cena della Nato a L’Aia Meloni a tavola con Trump Il dettaglio ai più attenti non sfugge

Nella suggestiva cornice della Huis ten Bosch all’Aja, martedì sera si è tenuta la cena di gala della Nato che ha riunito i principali leader mondiali per una serata di incontri strategici e relazioni diplomatiche. A rendere particolarmente significativo l’evento, non è stata soltanto la presenza dei reali d’Olanda in qualità di anfitrioni, ma soprattutto il primo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Donald Trump dopo la tregua tra Iran e Israele, mediata proprio dal presidente americano. Una tregua che ha tolto fiato a certe narrazioni critiche nei suoi confronti e ha ribaltato equilibri anche nelle opinioni pubbliche occidentali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it