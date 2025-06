Gualtieri cambia la giunta | chi entra chi esce e cosa cambia a Roma

Roma si prepara a un nuovo capitolo: Gualtieri rinnova la sua giunta, con Pino Battaglia che entra tra i protagonisti e Ruberti che assume un ruolo chiave come direttore generale. Un rimpasto che promette di ridefinire gli equilibri in Campidoglio e portare nuove energie alla città . Scopriamo insieme cosa cambierà nel cuore della capitale e quali sfide attendono il nuovo volto dell’amministrazione romana.

Secondo rimpasto per Gualtieri a Roma: entra Pino Battaglia in giunta, Ruberti diventa direttore generale. Nuove deleghe e nuovi equilibri in Campidoglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cambia - gualtieri - giunta - entra

Translate postGualtieri sistema la giunta e ricompatta il fronte dem con Pino Battaglia alle Periferie https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/25/news/roberto_gualtieri_giunta_pd_pino_battaglia-424690629/?rss&ref=twhl… Vai su X

A ventiquattro ore dalla data di inaugurazione del parco d’affaccio del Tiberis non c’è ancora niente. E le reti arancioni restano a delimitare il gigantesco cantiere. Sul cartello si legge: “data di ultimazione 15 giugno 2025”. Il progetto della giunta Gualtieri, volut Vai su Facebook

Gualtieri cambia la giunta: chi entra, chi esce e cosa cambia a Roma; Giunta, il cambio di Gualtieri: entra Battaglia, nuovo assessore alle periferie al posto di Bugarini; Gualtieri sistema la giunta e ricompatta il fronte dem con Pino Battaglia alle Periferie.

Gualtieri cambia la giunta: chi entra, chi esce e cosa cambia a Roma - Secondo rimpasto per Gualtieri a Roma: entra Pino Battaglia in giunta, Ruberti diventa direttore generale. Da fanpage.it

Giunta, il cambio di Gualtieri: entra Battaglia, nuovo assessore alle periferie al posto di Bugarini - Fatto sta che, per far sì che la seconda parte della consiliatura diventi un trampolino per il bis del 2027, il s ... Lo riporta roma.corriere.it