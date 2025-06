gtwc europe 75 auto per la 24h spa ferrari e valentino rossi osservati speciali

Tra adrenalina e passato leggendario, il GTWC Europe 75 Auto si prepara a infiammare la 77ª 24h di Spa, con 75 vetture pronte a sfidarsi in un’esperienza mozzafiato. A due settimane da Le Mans e una settimana dal Nurburgring, questo evento rappresenta il massimo dell’emozione nel mondo delle corse GT, unendo passione, innovazione e competizione senza confini, consolidando il suo ruolo di protagonista assoluto nel motorsport mondiale.

A due settimane dalla 93ma edizione della 24h Le Mans ed a soli sette giorni dalla 53ma 24h del Nurburgring tutto è pronto per la 77ma 24h di Spa, la competizione GT più importante al mondo che quest’anno vedrà un numero record di 75 vetture contemporaneamente in pista. Dieci marchi sono attesi ai nastri di partenza per un evento che nuovamente sarà valido per il GT World Challenge Europe Powered by AWS e contemporaneamente anche per l’Intercontinental GT Challenge. Aston Martin ha vinto lo scorso anno con Mattia DrudiMarco SorensenNicki Thiim (Comtoyou Racing Aston Martin n. 7), il tridente prova a confermarsi nella serratissima griglia che vede oltre 20 auto iscritte nella sola classe PRO. 🔗 Leggi su Oasport.it