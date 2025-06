Grotta piange Rita Casanova ed ora si prega per il figlio 33enne

Una tragedia sconvolge la comunità di Grottaminarda: Rita Casanova, 73 anni, perde la vita in un drammatico incidente stradale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso e ha acceso la preghiera per il figlio 33enne, che ora affronta il dolore più profondo. In questo momento di dolore collettivo, le parole si fanno pietre di conforto e speranza. La comunità si stringe intorno alla famiglia, pregando affinché la forza e la pace trovino il loro cammino.

Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Grottaminarda si sveglia sotto choc per la tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando ha seguito di un incidente stradale ha perso la vita la signora Rita Casanova, di 73 anni (CLICCA E LEGGI QUI) La tragedia poco dopo le 14:30 lungo la SS90 var. al km 4, in direzione Ariano Irpino, nella zona della variante Grotta–Ariano, nel territorio di Grottaminarda. Due le autovetture che sono entrate in collisione: una Mercedes Classe C con a bordo un uomo di 42 anni e la Fiat Panda dove viaggiava appunto la signora con il figlio di 33 anni che, per dopo lo schianto a preso fuoco ma per fortuna tutti passeggeri erano già sbalzati all’esterno dei veicoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grotta piange Rita Casanova, ed ora si prega per il figlio 33enne

In questa notizia si parla di: rita - casanova - grotta - piange

Cagliostro e Casanova tra curiosità e leggende, il libro di Angelo Coco presentato a Venezia - Palazzo Zaguri ha ospitato la presentazione del romanzo "Notturno Veneziano" di Angelo Coco, in occasione del tricentenario della nascita di Giacomo Casanova.

Grotta piange Rita Casanova, ed ora si prega per il figlio 33enne; Muore sulla Variante, il figlio è grave: Grottaminarda piange la signora Rita; La tragedia di Rita, il sindaco: Grottaminarda piange un'altra vittima innocente.

La tragedia di Rita, il sindaco: Grottaminarda piange un'altra vittima innocente - Lutto e cordoglio nel Comune ufitano: Rita Casanova è morta oggi in un tragico incidente stradale Il sindaco: siamo distrutti, addio ad una concittadina perbene e splendida Grottaminarda. Lo riporta msn.com