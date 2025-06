greta guastini stella del barrel racing ospite del panathlon

prendersi la scena con abilità e prontezza, affrontando curve improvvise e ostacoli, in un emozionante show di velocità e precisione. Questa disciplina, dall'adrenalina contagiosa, sta guadagnando sempre più appassionati anche nel nostro Paese, grazie alla determinazione e al talento di giovani promesse come Greta Guastini. La serata del Panathlon Prato si è conclusa con entusiasmo, lasciando tutti con la voglia di scoprire più da vicino questa affascinante realtà e le storie di chi la rende grande.

Prato, 25 giugno 2025 – Nella consueta riunione mensile, il Panathlon Club Prato ha avuto il piacere di ospitare Greta Guastini, giovane promessa del barrel racing, disciplina equestre tipicamente americana che sta conquistando consensi anche in Italia. Il barrel racing è una specialità nata in seno al rodeo, molto diffusa negli Stati Uniti. La serata del Panathlon Prato Consiste in una gara a tempo nella quale cavallo e cavaliere devono aggirare tre barili disposti a triangolo, cercando di completare il percorso nel minor tempo possibile. Le origini di questa affascinante disciplina risalgono agli anni in cui alcune donne, stanche di assistere passivamente alle imprese rodeistiche dei mariti, idearono un proprio spazio competitivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it