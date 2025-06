greenwashing dopo lo stallo a bruxelles si prova a sbloccare la direttiva che le lobby industriali vogliono affossare

Dopo lo stallo a Bruxelles, si tenta di sbloccare la direttiva Green Claims, minacciata dalle lobbying industriali e da una maggioranza di centrodestra. Renew Europe e i Socialisti e Democratici si impegnano a salvare una normativa cruciale contro il greenwashing, che rischia di essere affossata in Parlamento europeo. È una battaglia decisiva per promuovere trasparenza e responsabilità ambientale nel cuore delle istituzioni europee, perché il vero cambiamento parte dalla chiarezza.

Renew Europe e Socialisti e democratici provano a salvare ciò che, in queste ore, sembra irrecuperabile: la direttiva Green Claims, che rischia di essere affossata da un’inedita maggioranza di centrodestra in Parlamento europeo formata da Partito popolare europeo (Ppe), Conservatori e riformisti (Ecr) e dei Patrioti per l’Europa. Per ora la norma è ufficialmente in stallo, dopo le pressioni sulla Commissione Ue e il venir meno del sostegno necessario anche in Consiglio Ue, complice l’Italia. Presentata a marzo 2023, durante la prima commissione Von der Leyen, la direttiva mira a proteggere i consumatori dalle pratiche di greenwashing delle aziende che, con dichiarazioni ed etichette ingannevoli, presentano i propri prodotti come rispettosi dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it