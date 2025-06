green valley pop fest 2025 a trapani elodie lazza rovazzi

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con il Green Valley Pop Fest 2025! La lineup, ricca di superstar come Elodie, Lazza e Shiva, promette emozioni forti e performance da sogno. Il festival, in programma domenica 27 luglio a Trapani, si conferma l’evento musicale più atteso dell’anno. Non perdere l’occasione di essere protagonista di questa grande festa: i biglietti sono disponibili ora, affrettati!

Green Valley Pop Fest svela tutti gli artisti che saliranno sul palco della prossima edizione, da Lazza a Elodie, i biglietti. Green Valley Pop Fest svela tutti gli artisti che saliranno sul palco della prossima edizione, che si terrà domenica 27 luglio a Trapani. A guidare la line up saranno Elodie, Lazza e Shiva. Alle loro esibizioni si aggiungeranno quelle di Fabio Rovazzi, Antonia, Le-One, Enula, Carmen, Agèlo, FT Kings, Shaka Munì, simonterizzo e Dodo-J. I biglietti. L’evento si terrà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, che domenica 27 luglio si trasformerà nella Green Arena, pronta per ospitare la carovana di musica e allegria che comprenderà un palco principale per le esibizioni degli artisti, un’area food, un’area beverage realizzata in collaborazione con Red Bull e Aperol, quattro aree per il pubblico: il Parterre per tutti, il Pit gold per chi vorrà stare molto più vicino al palco, il TicketSms vip stage per godersi lo spettacolo da una posizione rialzata ed esclusiva e il Backstage Privé per vedere da vicino gli artisti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu