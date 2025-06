grazzano un quartiere di serie b la denuncia su degrado e spaccio

Il quartiere di Grazzano si trova a fare i conti con un grave problema di degrado e sicurezza. Gli abitanti, uniti in un appello al Comune, denunciano spaccio, sporcizia e una pavimentazione storica abbandonata a se stessa. La richiesta è chiara: più decoro, controlli più stringenti e il rispetto della memoria urbanistica. È arrivato il momento di intervenire per restituire dignità e sicurezza a questa comunità .

Gli abitanti del quartiere di Grazzano chiedono più decoro e maggiore attenzione, ma anche più controlli. In una lettera i residenti, riuniti in comitato, denunciano situazioni di spaccio, sporcizia diffusa e rattoppi alla storica pavimentazione rossa realizzata ai tempi di Urban. "Il quartiere di Grazzano qualche anno fa vide il restauro della pavimentazione, rifatta con il cotto originale modello Sovana, posato a spina - scrivono i residenti -. Un intervento importante, che però viene oggi compromesso da lavori successivi di manutenzione come acqua e gas, dopo i quali non si ripristina più il cotto, ma si lascia cemento grezzo e toppe antiestetiche.