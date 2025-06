Grave Incidente a Settimo Milanese | 23enne Investito in Via Reiss

Un tragico incidente a Settimo Milanese scuote la comunità nella mattinata di mercoledì 25 giugno. Un ragazzo di appena 23 anni è stato gravemente investito in via Romoli Reiss, con le sue condizioni che destano grande preoccupazione. Soccorsi immediati e una corsa contro il tempo per salvargli la vita: cosa è successo esattamente e quali sono le ultime novità sull’incidente? Rimanete aggiornati con DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mercoledì mattina segnato da un tragico investimento. Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 25 giugno a Settimo Milanese, dove un giovane di 23 anni è stato travolto da un veicolo. Le condizioni del ragazzo risultano estremamente gravi. Soccorsi immediati dopo la segnalazione. L’allarme è scattato intorno alle 7:30, con una chiamata al 118 che segnalava un incidente in via Romoli Reiss, nei pressi del civico 29. Sul posto sono intervenute due auto mediche e un’ambulanza, inviate dall’ Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Grave Incidente a Settimo Milanese: 23enne Investito in Via Reiss

In questa notizia si parla di: incidente - grave - settimo - milanese

Incidente a Settimo Milanese, ragazzo investito: è grave - Un tragico episodio si è verificato questa mattina a Settimo Milanese, dove un giovane di 23 anni è stato coinvolto in un grave investimento stradale.

Il 10 giugno 1988, Claudio Malagoli perse la vita in un incidente stradale. Aveva 36 anni. Lo chiamavano “Lupetto”, e chi seguiva il basket negli anni Settanta e Ottanta lo ricorda come un giocatore istintivo, tecnico, con una naturalezza nel segnare che lo rend Vai su Facebook

Incidente a Settimo Milanese, ragazzo investito: è grave; Filippo Masi, il pompiere di Milano morto in un incidente stradale; Incidente sull’A4 Milano-Torino all’uscita di Settimo Cielo: quattro feriti, uno grave (FOTO).

Incidente a Settimo Milanese, investito da furgoncino: è grave - Il Giorno - Un uomo di 75 anni è stato investito da un furgoncino investito da un furgoncino ... ilgiorno.it scrive

Incidente sul lavoro a Settimo Milanese, operaio schiacciato da un bancale: è gravissimo - Fanpage.it - Nella giornata di oggi, lunedì 29 gennaio, si è verificato un incidente sul lavoro a Settimo Milanese, comune che si trova nella provincia di Milano. Da fanpage.it