Grande Fratello Sergio D' Ottavi e Greta Rossetti in crisi? Ecco come ha replicato l' ex gieffino

Sergio D'Ottavi, insieme a Greta Rossetti, ha conquistato il pubblico al Grande Fratello, ma ora le voci di crisi si fanno insistenti. Cosa c’è di vero in queste indiscrezioni? L’ex gieffino ha deciso di intervenire, chiarendo la situazione e lasciando tutti con il fiato sospeso. Scopriamo insieme come Sergio ha risposto alle recenti accuse e qual è lo stato attuale della loro relazione.

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti si sono innamorati nella Casa del GF e stando ad alcuni recenti rumors, sembra che tra loro ci sia aria di crisi. SarĂ davvero così? Ecco cosa ha replicato l'ex gieffino. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti in crisi? Ecco come ha replicato l'ex gieffino

