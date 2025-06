Grande Fratello Helena e Javier tornano in TV? Ecco dove li rivedremo

Dopo aver catturato l’attenzione e i cuori del pubblico nell’ultima edizione del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez si preparano a un nuovo entusiasmante debutto televisivo. Rumors parlano di una loro possibile partecipazione a Celebrity Chef, il rinomato cooking show condotto da Alessandro Borghese su TV8. Ma cosa bolle in pentola per questi due protagonisti? Scopriamolo insieme.

Dopo essere stati tra i protagonisti più amati e discussi dell'ultima edizione del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez tornano sotto i riflettori con una nuova avventura televisiva. Continuano a rincorrersi i rumors sulla partecipazione di Helena Prestes e Javier Martinez alla nuova edizione di Celebrity Chef, il cooking show condotto da Alessandro Borghese su TV8. Secondo alcune indiscrezioni, i due saranno tra i protagonisti di una delle puntate della prossima stagione, pronti a sfidarsi ai fornelli in un'avvincente gara culinaria. Per i fan degli Helevier - così è stata ribattezzata la coppia - sarà un'occasione per rivederli insieme in televisione, stavolta alle prese con padelle e mestoli anziché con le dinamiche della Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it