Grande Fratello Chiara e Alfonso | la madre di lei tuona Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare

Il tumulto tra Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice e le rispettive famiglie continua a scuotere il mondo dei social. Dopo il duro sfogo della madre di Chiara, Rossy Rodriguez, che ha accusato Alfonso e ha minacciato ripercussioni, l'ex gieffina si mostra invece serena e in vacanza con le amiche. Una contraddizione che alimenta il gossip e lascia supporre che, nonostante le tensioni pubbliche, la vita delle due ragazze prosegua tra impegni e sorprese.

Duro sfogo della madre di Chiara contro Alfonso e sua figlia, ma dai social l'ex gieffina appare serena in vacanza con le amiche, smentendo le accuse di controllo. Non sembra esserci pace per la coppia formata da Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, nata sotto i riflettori del Grande Fratello. A far scoppiare un vero e proprio terremoto è stata, nelle ultime ore, la mamma di Chiara, Rossy Rodriguez, che ha affidato ai social uno sfogo durissimo contro il fidanzato della figlia. Lo sfogo della madre di Chiara: "Mi ha allontanato da mia figlia" La donna ha espresso tutto il suo malumore per la gestione del rapporto tra Chiara e Alfonso, arrivando ad accusarlo di aver monopolizzato la vita della giovane al punto da impedirle anche i contatti con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Chiara e Alfonso: la madre di lei tuona “Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare”

In questa notizia si parla di: chiara - alfonso - madre - fratello

Grande Fratello, Shaila e Zeudi isolano Chiara Cainelli. Alfonso D'Apice spiega cosa sta succedendo - All'interno della Casa del Grande Fratello, la magia delle nuove amicizie si svela vulnerabile. Shaila e Zeudi isolano Chiara Cainelli, mentre Alfonso D'Apice svela le tensioni crescenti.

"Hanno scelto Chiara, è ufficiale". La svolta più importante dopo il Grande Fratello. Spuntano le immagini in anteprima (VIDEO) Vai su Facebook

Grande Fratello, Chiara e Alfonso: la madre di lei tuona “Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare”; Grande Fratello, la mamma di Chiara Cainelli contro Alfonso D'Apice: Non auguro un fidanzato come Alfonso; Chiara Cainelli, il pianto per la mamma Rossy al Grande Fratello.

GF, la madre di Chiara contro Alfonso: “Dio la farà pagare a tutti e due” - La madre di Chiara Cainelli accusa Alfonso D'Apice di averla allontanata dalla figlia dopo il Grande Fratello. donnaglamour.it scrive

La madre di Chiara Cainelli: “Non vedo mia figlia dalla fine del GF, Dio la farà pagare a lei e ad Alfonso” - “Non auguro a nessuno un fidanzato come Alfonso D’Apice, non vedo mia figlia della fine del GF”, si legge nel ... Come scrive fanpage.it