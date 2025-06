Graduatorie concorso scuola PNRR1 | se i vincitori sono già stati assunti si può passare agli idonei

Se i vincitori delle graduatorie del concorso scuola PNRR1 sono già stati assunti, diventa possibile procedere con l'inclusione degli idonei, garantendo così una gestione efficiente e trasparente delle immissioni in ruolo. Durante il question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, sono stati chiariti aspetti fondamentali di questa procedura. Scopriamo insieme come si evolve questa dinamica per assicurare continuità e opportunità a tutti i candidati.

Nel question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato chiarito un aspetto importante delle procedure di immissione in ruolo. Un focus particolare è stato posto su: l'eventualità in cui tutti i vincitori di un concorso risultino già assunti e la conseguente gestione degli idonei.

