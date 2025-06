GPS supplenze e domanda 150 preferenze per l’as 2025 26 RISPOSTE AI QUESITI

Sei un insegnante in attesa di chiarimenti sulle GPS e le supplenze per il prossimo anno scolastico? In questo articolo, Simone Craparo, sindacalista della Gilda degli Insegnanti, risponde ai quesiti più frequenti riguardo immissioni in ruolo, graduatorie e preferenze. Restate con noi per scoprire tutte le novità e i dettagli essenziali che vi guideranno verso l’anno scolastico 2025/26 con maggiore sicurezza e preparazione.

Risposte ai quesiti su immissioni in ruolo, supplenze, graduatorie di istituto, conferma del docente di sostegno per l'anno scolastico 202526 di Simone Craparo, sindacalista della Gilda degli Insegnanti. L'articolo GPS, supplenze e domanda 150 preferenze per l’a.s. 202526. RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - risposte - quesiti - domanda

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Il Question Time del 15 maggio, condotto da Andrea Carlino, ha affrontato il tema delle graduatorie ATA 24 mesi, esplorando le modalità di immissione in ruolo e di assegnazione delle supplenze.

Translate postPrecari scuola, tra immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze: cosa sappiamo finora. RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito le scadenze per la selezione delle sedi da parte degli aspiranti personale ATA inseriti nelle graduatorie 24 mesi. La procedura costituisce il secondo passaggio per chi punta alle supplenze per l'anno scolastic Vai su Facebook

GPS, supplenze e domanda 150 preferenze per l’a.s. 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI; Precari scuola, tra immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze: cosa sappiamo finora. RISPOSTE AI QUESITI; GPS, GaE, immissioni in ruolo e supplenze: parte la lunga estate dei docenti precari. RISPOSTE AI QUESITI.

Supplenze GPS, ruoli concorsi, domanda 150 preferenze, scioglimento riserva 2025 LE RISPOSTE AI QUESITI - I primi appuntamenti sono lo scioglimento della riserva per GPS da lunedì 16 giugno e sempre dalla stessa da ... Secondo orizzontescuola.it

Precari scuola, tra immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze: cosa sappiamo finora. RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze, GPS, immissioni in ruolo, presentazione della domanda per le max 150 preferenze: si apre la stagione in cui i ... Da orizzontescuola.it