GP Austria 2025 | cosa aspettarsi? Beatrice Frangione intervista Daniele Sparisci

Beatrice Frangione intervista Daniele Sparisci, giornalista del Corriere della Sera, per fare il punto sul campionato di Formula 1 2025 in vista del Gran Premio d'Austria. La F1 torna a Spielberg: quali sono i protagonisti più attesi del weekend? Chi può sorprendere? Chi è chiamato a riscattarsi? Analisi, pronostici e dietro le quinte della Formula 1 con una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano.