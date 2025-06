Governo al lavoro per rimediare ai ritardi di De Luca | stoccata di Zinzi a De Luca

Una notizia, questa, che è un passo importante per risolvere i ritardi accumulati e migliorare la gestione dei rifiuti in Campania. Il governo si impegna a rimediare alle criticità con investimenti concreti e progetti strategici, dimostrando attenzione alle esigenze del territorio e alla tutela dell’ambiente. Ora, l’obiettivo è passare dalle parole ai fatti, garantendo un sistema efficiente e sostenibile per tutti.

Il Cipess ha assegnato alla Campania 169 milioni di euro per il servizio di trattamento di rifiuti stoccati in balle tramite la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento presso lo STIR di Caivano e altri 109 milioni di euro per il servizio di trattamento di rifiuti stoccati in balle attraverso la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento in Località Ponte Riccio, a Giugliano in Campania. Una notizia, questa, che è stata commentata dal deputato della Lega e coordinatore regionale del partito, Gianpiero Zinzi. "300 milioni di euro alla Campania per lo smaltimento delle ecoballe, quelle dimenticate da De Luca e che stanno ancora lì nonostante gli annunci roboanti del governatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Governo al lavoro per rimediare ai ritardi di De Luca": stoccata di Zinzi a De Luca

In questa notizia si parla di: luca - zinzi - governo - lavoro

Valle Caudina, Zinzi: “Mastella sbaglia a fare il ragazzo di De Luca” - In un contesto di sfide e alleanze complicate, la Valle Caudina si trova al centro di un confronto acceso tra politica e logiche di potere.

La mamma di Patrizio Spasiano invita i cittadini a votare al referendum. Patrizio aveva 19anni ed è morto sul lavoro, da tirocinante, avvelenato da una nube di ammoniaca ? Vai su Facebook

L'intervista a Gianpiero Zinzi: «Un favore a De Luca? I cittadini lo bocceranno»; De Luca a confronto con la sua maggioranza: No ai nomi calati dall'alto, intanto Tommasetti propone Zinzi; Elezioni regionali, la Lega gioca d'anticipo e lancia il programma: ecco le 5 priorità per la Campania.

Zinzi, stoccata a De Luca: "Governo al lavoro per rimediare ai suoi ritardi" - Il Cipess ha assegnato alla Campania 169 milioni di euro per il servizio di trattamento di rifiuti stoccati in balle tramite la realizzazione e ... Scrive iltempo.it

Zinzi (Lega): “300 milioni di euro alla Campania per lo smaltimento delle ecoballe, quelle dimenticate da De Luca - “300 milioni di euro alla Campania per lo smaltimento delle ecoballe, quelle dimenticate da De Luca e che stanno ancora lì nonostante gli annunci roboanti del governatore. Come scrive corriereirpinia.it