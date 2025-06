Gout Gout non finisce di stupire | al debutto europeo si prende la scena con l'ennesimo record

Gout Gout continua a sorprendere e a conquistare il mondo dell'atletica. Al suo debutto europeo a Ostrava, il giovane talento ha non solo vinto i 200 metri, ma ha anche stabilito un record oceanico, alzando di fatto l’asticella delle sue ambizioni. Chi non sogna di essere paragonato a Bolt? Ora, giammai, i Mondiali sono sempre più vicini: il futuro è suo e le sfide sono appena iniziate. Continua a leggere

Gout Gout si è preso la scena assoluta al suo debutto ufficiale in un meeting europeo, a Ostrava in Repubblica Ceca. Ha vinto i 200 metri stabilendo il nuovo primato oceanico e alzando l'asticella delle aspettative: "Chi non vorrebbe essere paragonato a Bolt? Ora il muro dei 20" e i Mondiali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

