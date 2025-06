Gout Gout 17 anni e l’etichetta di nuovo Bolt | Il paragone mi inorgoglisce tifa United come me

sogna di diventare: velocità, stile e carisma. Essere paragonato a lui mi motiva a migliorarmi ogni giorno, ma alla fine voglio lasciare il mio segno, non solo imitare un'icona. Gout Gout è pronto a scrivere la propria storia, ispirando giovani atleti e tifosi come me, perché nel cuore di chi corre c’è sempre un sogno che aspetta di essere realizzato.

Il diciassettenne atleta australiano Gout Gout continua a sorprendere: in Repubblica Ceca ha vinto i 200 metri in 20”02, raggiungendo un altro personale record. Alla Gazzetta dello Sport ha parlato del continuo paragone con Usain Bolt. Gout Gout: «Essere paragonato a Bolt mi inorgoglisce, ma voglio vincere con il mio stile». Da mesi, parlando di lei, i paragoni con Usain Bolt si sprecano: che effetto le fa? « Usain è la sintesi di quel che uno sprinter dovrebbe essere. Quindi certi confronti non possono che inorgoglirmi. Arrivare anche solo vicino ai suoi livelli sarebbe fantastico. Vincere una parte di quel che ha vinto lui, il massimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gout Gout, 17 anni e l’etichetta di nuovo Bolt: «Il paragone mi inorgoglisce, tifa United come me»

