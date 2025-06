Google Wallet si aggiorna e consente di modificare i pass personalizzati senza eliminarli

Google Wallet si rinnova, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più fluida e personalizzata. Ora puoi modificare i pass personalizzati senza doverli eliminare, semplificando la gestione delle tue carte e ticket digitali. Questa novità attesa rappresenta un passo avanti per migliorare l’efficienza e la comodità di utilizzo dell’app. Scopri come questa funzionalità rivoluzionaria trasformerà il modo di gestire i tuoi pass digitali, rendendo ogni interazione più semplice e immediata.

