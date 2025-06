Google Chrome smetterà di funzionare su alcune versioni di Android

Se sei un appassionato di navigazione online, è importante essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo, sta innovando per migliorare la sicurezza e l’efficienza. Tuttavia, con l’arrivo di Chrome 138, alcune versioni di Android come Oreo e Pie potrebbero non essere più supportate, segnando un passo importante verso il futuro del web. Ecco cosa cambierà e come prepararti.

Google Chrome 138 è l'ultima versione di questo popolare browser Web che supporterà Android 8.0 (Oreo) e Android 9.0 (Pie)

Google Chrome 137 per Android cambia un po’ l’interfaccia - Il nuovo aggiornamento di Google Chrome 137 per Android rivoluziona l’esperienza utente con un tocco di eleganza: gli angoli arrotondati rendono l’interfaccia più morbida e moderna.

