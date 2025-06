Golf Detroit ospita il Rocket Classic In gara anche Francesco Molinari

Francesco Molinari torna in campo nel prestigioso Rocket Classic di Detroit, un torneo che da ormai quattro anni anima il circuito PGA. Dopo le emozioni degli ultimi grandi eventi, il golf mondiale si concentra sul North Course, dove i protagonisti si sfideranno per una quota di premi da 9,6 milioni di dollari e punti FedEx preziosi. La sfida è aperta: quale sarà il suo percorso verso la vittoria?

Sul PGA Tour, questa settimana, si tira leggermente il fiato. Dopo U.S. Open e Travelers Championship, infatti, il maggiore circuito americano vola a Detroit, nel Michigan, per il Rocket Classic, torneo che si disputa dal 2019 (anno in cui ha rimpiazzato il Quicken Loans National di cui Francesco Molinari è l’ultimo vincitore nel 2018) e che mette in palio 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx. Sul North Course, lungo 6.739 metri, difenderà il titolo dal 26 al 29 giugno sarà Cam Davis, qui vincitore sia l’anno, scorso davanti a Min Woo Lee, Davis Thompson, Akshay Bhatia e Aaron Rai di appena un colpo, sia nel 2020-2021 quando si impose ai playoff contro il cileno Joaquin Niemann e lo statunitense Troy Merritt. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Detroit ospita il Rocket Classic. In gara anche Francesco Molinari

Le altre gare della settimana: F. Molinari al Rocket Classic; Orari e Tornei della settimana dal 23 al 29 giugno; Open d'Italia: Edoardo Molinari in campo per la storia, Francesco resta negli States.

