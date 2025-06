Gloria Guida ricorda il lavoro con Alvaro Vitali ma ammette | Soffriva

Gloria Guida ricorda con affetto e un pizzico di nostalgia il suo rapporto con Alvaro Vitali, con cui ha condiviso momenti indimenticabili sul set e nelle pellicole che hanno segnato un’epoca del cinema italiano. Ammette, però, di aver sofferto durante quel periodo, tra successi e sfide personali. Quelle esperienze, seppur intense, hanno contribuito a plasmare le loro carriere e le loro vite. Ora, la celebre attrice ricorda il collega recentemente...

Inseparabili sul set e compagni di mille avventure: le vite professionali di Gloria Guida e Alvaro Vitali si sono intrecciate più volte nel corso degli anni e i due attori si sono ritrovati diverse volte in pellicole divenute iconiche. Poi le loro strade si sono separate e ciascuno ha proseguito nella sua carriera, mettendo fine a quella che è stata una vera e propria epoca cinematografica. Ora la celebre attrice ricorda il collega recentemente scomparso e ne rivela la sofferenza per le mancate proposte di lavoro, facendone un ritratto sincero e toccante. Gloria Guida, Alvaro Vitali soffriva per la mancanza di lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it