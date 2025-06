Gli Usa hanno davvero distrutto i siti nucleari iraniani? I timori di un programma atomico segreto

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver distrutto le basi nucleari iraniane con un attacco mirato, suscitando timori di un avanzamento del programma atomico segreto. Tuttavia, un'inchiesta della CNN mette in dubbio questa versione ufficiale, suggerendo che l'operazione potrebbe non essere stata così devastante come dichiarato. La verità dietro l'attacco potrebbe avere ripercussioni cruciali sulla sicurezza globale e sugli equilibri di potere in Medio Oriente.

Roma, 25 giugno 2025 - Il 23 giugno, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver colpito le basi nucleari iraniane, un'operazione che Donald Trump ha definito un “successo”, affermando che gli impianti sono stati completamente neutralizzati. Ora, però, un'inchiesta della Cnn potrebbe riscrivere il corso degli eventi. Pare infatti che l'attacco statunitense sia stato meno devastante di quanto annunciato e che la capacità nucleare iraniana non sarebbe stata realmente compromessa. Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso preoccupazione per il rischio che l' Iran possa continuare a perseguire attività nucleari in segreto, alimentando timori su un possibile incremento nell' arricchimento di uranio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli Usa hanno davvero distrutto i siti nucleari iraniani? I timori di un programma atomico segreto

Così Trump ha annunciato che gli Ststi Uniti hanno bombardato e distrutto i siti nucleari in Iran. "Nessun'altra forza militare al mondo avrebbe potuto farlo. ORA È IL TEMPO DELLA PACE". Certo, come no

