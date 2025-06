Gli occhiali smart per ciechi creati da uno studente in Mozambico

Un giovane studente mozambicano, Joao Antonio Rego, di soli 24 anni, sta rivoluzionando il mondo dell’assistenza ai ciechi con il suo progetto “Vision Hope”. Con passione e ingegno, ha creato degli occhiali smart che promettono di ridare autonomia a chi non vede. Questa versione avanzata copre 120 gradi ed è dotata di caratteristiche innovative, rendendo possibile un’esperienza visiva più completa e coinvolgente. È davvero un passo avanti verso un futuro più inclusivo.

Joao Antonio Rego ha 24 anni, studia robotica e ingegneria elettronica in Mozambico e ha un sogno: rendere indipendenti le persone cieche e ipovedenti grazie alla tecnologia. Per questo ha sviluppato in autonomia nel suo studio degli occhiali smart, un progetto “Vision Hope” a cui lavora da qualche anno. “Quest’ultima versione in particolare è una versione più completa, copre esattamente 120 gradi, ma ha anche altre caratteristiche speciali, è molto preciso in ambienti rumorosi, ha un filtro, una mappa, un sistema GPS, un sistema di monitoraggio del consumo di batteria, che dà un segnale all’utente, quindi è molto più comunicativo e reattivo”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Gli occhiali smart per ciechi creati da uno studente in Mozambico

