gli italiani hanno speso 85 miliardi per mangiare fuori casa

Gli italiani hanno speso ben 85 miliardi di euro nel 2024 per mangiare fuori casa, un dato che riflette non solo le abitudini culinarie del nostro Paese ma anche le sfide economiche recenti. Nonostante una leggera flessione rispetto agli anni pre-pandemia, questo settore rimane un pilastro fondamentale dell’economia nazionale. I dati elaborati da Teha al Forum Food&Beverage di Bormio mostrano come, da oltre dieci anni, la spesa alimentare in Italia continui a evolversi e sorprendere, segnando nuove tendenze e opportunità .

Bormio, 7 Giugno 2025 – I consumi alimentari fuori casa, nel corso del 2024, sono stati pari a 85 miliardi di euro. Un dato inferiore ai livelli del 2018 (87) e 2019 (88) anche effetto dell'inflazione che ha posto pressione sulla capacità di spesa dei cittadini. I dati elaborati da Teha in occasione della 9a edizione del Forum Food&Beverage di Bormio evidenziano come da oltre dieci anni la spesa per il cibo, sia in casa sia fuori casa, sia rimasta sostanzialmente uguale. I dati del consumo di alimenti fuori casa. I consumi alimentari totali nel 2024 ammontano a 234 miliardi di euro, di cui 150 miliardi per il solo consumo domestico che ha toccato ovviamente il punto più alto (157 miliardi di euro) nei due anni del Covid (2020 e 2021).

