Gli intrecci dell’uomo di Urso con l’Opus Dei, il dinamismo di Onorato e altre pillole.

Nel complesso panorama delle relazioni tra uomini di potere e istituzioni, si intrecciano storie di passione, influenza e mistero. Dall'uomo di Urso e l'Opus Dei alle dinamiche di personalitĂ come Onorato, ogni dettaglio rivela un quadro complesso e affascinante. La serata al Campidoglio, con la presenza di Federico Eichberg in un ruolo inaspettato, ci invita a riflettere su come le connessioni invisibili modellino il nostro mondo. Un evento che segna un capitolo intrigante di questo racconto.

Al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), guidato da Adolfo Urso, il capo di gabinetto è Federico Eichberg. Che però nella serata di lunedì 23 giugno in Campidoglio al “Premio internazionale per la leadership e la benevolenza Joaquin Navarro Valls ” si è presentato con un altro ruolo, poco conosciuto al pubblico, quello di vice presidente della Biomedical University Foundation. Un’entitĂ cara all’ Opus Dei: la sera celebrava i 10 anni di questa realtĂ e sono apparsi il cardinale Giovanni Battista Re, padre Paolo Benanti, Gianni Letta che era presente anche in qualitĂ di premiato per la sua “Leadership al servizio del Paese” oltre che come “Membro Advisory Board Biomedical University Foundation”, e che è stato così definito: «Figura di riferimento della vita pubblica italiana, la cui autorevolezza, discrezione e profondo senso delle istituzioni hanno contribuito in modo significativo alla promozione del bene comune». 🔗 Leggi su Lettera43.it