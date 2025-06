Gli hacker delle telecamere private cinque condanne tra i 2 e i 3 anni e mezzo

Cinque esperti di informatica sono stati condannati per aver hackerato telecamere domestiche e invaso la privacy di molte famiglie. Con pene tra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e mezzo, queste condanne segnano un importante passo nella lotta contro le violazioni digitali. Le indagini del Tribunale di Milano rivelano come la tecnologia possa essere usata anche in modo illecito, sottolineando l’importanza di tutela e sicurezza. La vicenda mette in evidenza quanto sia cruciale proteggere i nostri spazi privati in un mondo sempre più connesso.

Sono stati condannati a pene comprese tra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e mezzo di reclusione cinque esperti informatici, tra cui alcuni installatori di sistemi di videosorveglianza e domotica, per aver hackerato delle telecamere domestiche per spiare e diffondere scene di vita privata. Le condanne sono state emesse con rito abbreviato dal giudice Cristian Mariani del Tribunale di Milano. Le indagini coordinate dal pm Giovanni Tarzia hanno fatto emergere che i cinque agivano come una vera e propria rete criminale. Le imputazioni, infatti, riguardavano associazione a delinquere e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli hacker delle telecamere private, cinque condanne tra i 2 e i 3 anni e mezzo

