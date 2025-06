Gli encomi ai militari per operazioni

Durante la vibrante celebrazione della Festa della Guardia di Finanza, sono stati consegnati prestigiosi encomi ai militari che si sono distinti per il loro impegno e dedizione. Tra questi, il riconoscimento ‘Semplice’ è stato assegnato ai luogotenenti David Rinaldi e Carlo Raffaelli, protagonisti di un’indagine complessa e di alto valore professionale. Questi attestati sottolineano l’importanza del loro contributo nel garantire legalità e trasparenza nel settore delle risorse pubbliche, rafforzando così il senso di orgoglio e responsabilità del corpo.

Durante la festa della Guardia di finanza sono stati tributati anche gli encomi. Quello 'Semplice' è stato attribuito ai luogotenenti David Rinaldi e Carlo Raffaelli. "I militari del corpo di Grosseto – si legge nella motivazione – confermando il possesso di brillanti capacità tecnico-professionali e spiccato acume investigativo, conducevano una complessa indagine di polizia giudiziaria nel settore delle erogazioni pubbliche a valere su risorse del Pnrr, relativamente alla realizzazione e ampliamento di un impianto di idrolisi e trattamento di fanghi. L'attività ha comportato l'interruzione dell'iter di erogazione del finanziamento già stanziato.

