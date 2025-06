Gli danno sangue infetto e si ammala Nessun indennizzo | Tempo scaduto

L'odissea di Dino Monciatti, vittima di una trasfusione infetta che lo ha portato ad affrontare una battaglia legale senza successo contro il Ministero della Salute, mette in luce le lacune del sistema di tutela. Quando il tempo scade, anche le ingiustizie più gravi rischiano di rimanere impunite e i malati di epatite C devono fare i conti con un futuro incerto. Continua a leggere per scoprire come si può ancora reagire.

L’odissea di Dino Monciatti che, per colpa di una trasfusione, ha contratto l’epatite C in ospedale. Persa la battaglia giudiziaria contro il ministero della Salute, dovrà pagare allo Stato le spese legali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli danno sangue infetto e si ammala. Nessun indennizzo: «Tempo scaduto»

