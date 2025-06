Gli chiedono biglietti gratis per il concerto a San Siro lo sfogo di Lazza | Non fate i grattoni

Il tanto atteso concerto di Lazza a San Siro si avvicina, e l'entusiasmo cresce. Tuttavia, il rapper milanese ha voluto chiarire un punto importante: non fate i grattoni con i biglietti gratis! Con questa affermazione, Lazza invita i fan a rispettare il valore del suo lavoro e a vivere l'evento con sincerità e passione, perché un sogno come questo merita di essere celebrato nel modo giusto.

(Adnkronos) – Il prossimo 9 luglio Lazza si esibirà per la prima volta in concerto sul palco dello stadio San Siro, un traguardo che lo stesso rapper ha definito come un coronamento di un sogno. Ma a pochi giorni dal grande evento, il rapper milanese – all'anagrafe Jacopo Lazzarini – si è lasciato andare a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gli chiedono biglietti gratis per il concerto a San Siro, lo sfogo di Lazza: Non fate i grattoni.

Gli chiedono biglietti gratis per il concerto a San Siro, lo sfogo di Lazza: "Non fate i grattoni"

