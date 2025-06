Gli azzurrini under 16 si arrendono alla Juve I bianconeri portano a casa lo scudetto

Sempre più dimostrando la forza e il talento delle proprie giovani promesse, l'Empoli Under 16 si ferma a un passo dal sogno, mentre la Juventus conquista il suo primo scudetto con determinazione e merito. La passione e il lavoro sui giovani continuano a essere il cuore pulsante del calcio italiano, promettendo future sfide emozionanti e ricche di talento.

L' Empoli under 16, nonostante un grandissimo percorso che ha ancora una volta messo in luce l'ottimo lavoro svolto sulle proprie giovanili, 'inciampa' proprio sul più bello uscendo sconfitta per 3-1 contro la Juventus, nella Finale Scudetto giocata lunedì scorso. Per i bianconeri si tratta del primo successo nella competizione; Empoli, dal canto suo, può vantare il raggiungimento della quinta finale scudetto negli ultimi sette anni. Sempre l'under 16 si laureò campione nel 2018-19 contro l'Inter, così come la Primavera uscita campionessa nel 2020-21 contro l'Atalanta, ma si segnalano anche le finali raggiunte dall'under 15 sconfitta contro l'Inter ai rigori nel 2022-23, e l'under 17 sconfitta dalla Roma nella scorsa stagione.

