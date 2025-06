Gli autori di GACHIAKUTA a LUCCA COMICS & GAMES 2025 grazie a Star Comics e Crunchyroll

Il mondo del manga si prepara a infiammare Lucca Comics & Games 2025, grazie alla presenza esclusiva di Kei Urana e Hideyoshi Andou, autori di Gachiakuta. La collaborazione tra Star Comics e Crunchyroll rende possibile questo evento imperdibile, dove i fan italiani avranno l’opportunità di incontrarli di persona. La kermesse lucchese, dal 29 ottobre al 2 novembre, si conferma come il cuore pulsante del fumetto internazionale, e quest’anno promette emozioni ancora più indimenticabili.

Kei Urana e Hideyoshi Andou sono pronti a sbarcare a Lucca Comics & Games 2025 e incontrare i tantissimi fan italiani della loro opera, Gachiakuta, grazie alla collaborazione tra Star Comics e Crunchyroll! La kermesse lucchese, che quest'anno si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre, è da sempre meta dei più importanti autori del panorama fumettistico mondiale, e anche quest'anno non sarà da meno. Gachiakuta, infatti, è uno dei manga più amati del momento, grazie a uno stile grafico unico e accattivante unito a una narrazione intrisa di ironia. Inoltre, l'opera sta per diventare anche una serie animata, con la prima puntata in arrivo su Crunchyroll il 6 luglio.

