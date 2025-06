Gli Atm proliferano a Venezia | Chiudono i negozi e non portano lavoro serve una stretta

Gli ATM proliferano a Venezia, mentre negozi e attività tradizionali chiudono, impoverendo l'anima commerciale della città e privando i cittadini di posti di lavoro. È arrivato il momento di una stretta decisa: il consiglio comunale si interroga su come frenare questa tendenza, troppo spesso alimentata da servizi automatizzati che, pur semplificando la vita ai turisti, minacciano il tessuto economico locale e il futuro occupazionale della città. Ma sono...

