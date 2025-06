Gli 007 ucraini | Sventato un attentato a Zelensky in Polonia | Strage a Kiev almeno 9 morti

In un clima di tensione crescente, gli agenti segreti ucraini hanno sventato un attentato contro Zelensky in Polonia, mentre a Kiev si contano almeno nove vittime in una terribile strage. Putin insiste sulla necessit√† di eliminare i nazisti dalla leadership di Kiev, mentre la Svezia mette sul tavolo l‚Äôipotesi di un impegno Nato sul 5% del Pil per la difesa‚ÄĒuna decisione ancora tutta da definire. La situazione rimane altamente instabile, con sviluppi che potrebbero cambiare le sorti della regione.

Putin: "Eliminare gli elementi nazisti nella leadership di Kiev". La Svezia: "Un accordo alla Nato sul 5% del Pil per la Difesa non è scontato".

In un clima di crescente tensione internazionale, notizie di un attentato sventato contro Zelensky in Polonia scuotono gli scenari geopolitici.

