Giuseppe Conte pacifista solitario | no alla Nato gelo con il Pd

Il teatro politico italiano si anima con Giuseppe Conte, il pacifista solitario che sfida le logiche di alleanze e spese militari. Tra accuse e risposte serrate, il leader del Movimento 5 Stelle si distingue per il suo stile combattivo e la sua coerenza. Ma cosa nasconde questa sua figura? E soprattutto, come influenzerà il futuro della politica italiana? La risposta si scoprirà solo continuando a seguire questo spettacolo senza precedenti.

Continua lo show di Giuseppe Conte in Aula e fuori. È lo stesso presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ieri in Senato, a rispondergli duramente su quando nega di aver rinnovato la firma sul 2% per le spese di difesa. Sulle spese militari ha fatto marcia indietro ma «ha sottoscritto» l’impegno del 2% delle spese militari, «una firma è una firma». E aggiunge sarcastica: «Io vorrei tanto essere Giuseppe Conte ma sono Giorgia Meloni nella vita non si è sempre fortunati». La risposta del presidente del Movimento non si fa attendere: «Continuo a dire che sul 2% per le spese di difesa si ripetono falsità , un errore storico: io non ho mai firmato nessun 2%. 🔗 Leggi su Panorama.it