Giuseppe Conte a Trieste per ricordare la chiusura della Ferriera dopo cinque anni

Giuseppe Conte a Trieste il 27 giugno: un'occasione per ripercorrere i cinque anni dalla chiusura della Ferriera di Servola, simbolo di rinascita e trasformazione. In questa giornata speciale, il leader del Movimento 5 Stelle non solo celebrerà un importante traguardo ambientale, ma inaugurerà anche la nuova sede triestina. I dettagli dell'incontro sono ancora da definire, ma l'appuntamento nel Roseto del parco di San... promette di essere un momento di confronto e speranza per la comunità locale.

Giuseppe Conte sarà a Trieste il 27 giugno per celebrare i cinque anni dalla chiusura della Ferriera di Servola e per e per inaugurare la nuova sede triestina del Movimento 5 Stelle. I dettagli dell'incontro sono da definire ma, nella stessa giornata, alle 20:30 nel Roseto del parco di San. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: giuseppe - conte - trieste - chiusura

A due anni dall'alluvione l'ex premier Giuseppe Conte torna nel Ravennate - A due anni dall'alluvione, l'ex premier Giuseppe Conte torna nel ravennate. Giovedì 15 maggio 2025, il Presidente del MoVimento 5 Stelle visiterà Faenza e Ravenna, per incontrare cittadini e attivisti, sostenendo la lista del suo partito in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Rip Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q Vai su Facebook

Giuseppe Conte a Trieste per ricordare la chiusura della Ferriera dopo cinque anni; Conte atteso a Trieste per ricordare l’accordo sulla Ferriera: “Cinque anni fa la svolta per Servola e il porto”; 26, 27 e 28 giugno, tre giorni con la Cgil Trieste.

Conte a Nuoro il 29 maggio per chiusura campagna voto del M5s - Giuseppe Conte sarà a Nuoro giovedì 29 maggio per la chiusura politica della campagna elettorale del M5s in vista del voto delle amministrative dell'8 e 9 giugno. Lo riporta ansa.it

Chiusura ponte di Bressana, Giuseppe Conte tra i pendolari alla protesta M5s - Ponte di Bressana: subito un piano indennizzi del ministero per i pesanti disagi che vivranno i pendolari e chi deve ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it