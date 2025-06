Giunta propone variazione di bilancio Auletta | Più soldi per i bonus nessun progetto reale per i servizi sociali

Nella variazione al bilancio da 20 milioni, l'amministrazione propone fondi per bonus, ma nessun progetto concreto per i servizi sociali. Ciccio Auletta di Diritti in Comune evidenzia le criticità di questa scelta e invita a un dibattito approfondito nel prossimo Consiglio comunale, affinché si possa definire un indirizzo che risponda realmente alle esigenze della comunità e non solo a misure tampone.

L'amministrazione ha formulato una proposta per la variazione di bilancio, da discutere nel prossimo Consiglio comunale. Ne dà conto Ciccio Auletta, capogruppo di Diritti in Comune nell'assemblea cittadina, sottolineando diversi aspetti di criticità . "Nella variazione al bilancio da 20 milioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: variazione - bilancio - auletta - giunta

Disabilità e sostegno alle famiglie, due emendamenti di Fratelli d'Italia alla seconda variazione di bilancio - l'assistenza alle famiglie. Questi emendamenti mirano a garantire risorse adeguate e misure efficaci per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e supportare le famiglie nel loro quotidiano.

Giunta propone variazione di bilancio, Auletta: Più soldi per i bonus, nessun progetto reale per i servizi sociali; ?Tagli e cemento, le scelte della Giunta; Lo stadio mette tutti d’accordo. Maggioranza e opposizioni insieme. Oggi il via libera ai nuovi fondi.

Giunta Abruzzo: ok variazione bilancio previsione, ecco misure - La Giunta regionale d'Abruzzo, riunita a Pescara, presieduta dal presidente, Marco Marsilio, su proposta dell'assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha approvato una variazione al bilancio di previsi ... Scrive ansa.it

Emilia Romagna. Consiglio approva variazione bilancio di 226 mila euro - L’Aula ha approvato ieri una variazione al bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2015. Riporta quotidianosanita.it