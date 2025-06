Giunta Pagani. Si aspetta solo la presentazione.

La città di Saronno si appresta a vivere un momento storico: la prima sindaca donna, Ilaria Pagani, sta finalizzando la sua squadra per guidare il Comune nel prossimo quinquennio. Con il Consiglio convocato per lunedì 30 giugno, l’attesa cresce, mentre i cittadini sognano un nuovo corso di rinnovamento e progresso. La nomina della giunta, tra cui si prevede anche Francesco Licata, segna l’inizio di una nuova era. Restate aggiornati: il countdown è ormai arrivato alla fase decisiva.

Countdown per la presentazione della nuova Giunta della sindaca Ilaria Pagani. Ormai da 10 giorni la prima sindaca nella storia di Saronno, è al lavoro per comporre la squadra che la affiancherà nei prossimi cinque anni. Il primo Consiglio comunale con giuramento del sindaco è stato convocato per lunedì 30 giugno e quindi si attende nelle prossime ore la nomina della nuova giunta. Una figura data per certa è Francesco Licata, ex capogruppo del Pd e volto di riferimento della campagna elettorale. Per lui si ipotizzano ruoli chiave: assessore oppure presidente del consiglio comunale, incarico che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it