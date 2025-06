Giulio Zeppieri approda al turno decisivo delle qualificazioni a Wimbledon Sconfitto Jubb in due set

Giulio Zeppieri si conferma protagonista sulla scena internazionale, conquistando un’importante vittoria a Wimbledon 2025. Il talento italiano, numero 353 del mondo, ha dominato il suo avversario britannico Paul Jubb nel secondo turno delle qualificazioni, portandosi avanti con autorità e mostrando un tennis incisivo sull’erba di Londra. Ora, con grande determinazione, si prepara a affrontare il temibile Cristian Garin nel round decisivo: il suo sogno di entrare nel main draw si avvicina sempre di più.

Un brillante Giulio Zeppieri si è imposto nel secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2025. Sull'erba di Londra, il tennista nostrano (n.353 del mondo) ha sconfitto il padrone di casa Paul Jubb (n.260 ATP) con lo score di 6-3 6-2 in un'ora di gioco. Una prestazione notevole del mancino tricolore, che nel round decisivo per la conquista dell'accesso al main draw affronterà il cileno Cristian Garin (n.8 del seeding). Nel primo set Zeppieri sfrutta molto bene le rotazioni mancine. Inoltre, il suo rovescio molto piatto si adatta splendidamente all'erba e questi fattori giustificano il break del secondo gioco.

