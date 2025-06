Giuliaergastolo in 2°per Impagnatiello

Il tragico caso di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano torna al centro dell'attenzione: condannato all'ergastolo anche in secondo grado, l'uomo ha brutalmente assassinato la fidanzata incinta di sette mesi, un gesto che ha sconvolto l’intera comunità. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la pena, chiudendo un capitolo doloroso di cronaca nera. Un episodio che solleva ancora una volta profonde riflessioni sulla violenza e sulla fragilità dei legami umani.

13.50 Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo anche in secondo grado per l'omicio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi del piccolo Thiago. Lo ha dciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. Impagnatiello uccise la fidanzata con 37 coltellate dopo aver tentato per me si di farla morire con il veleno per topi. La uccise il 27 maggio di due anni ga nella loro casa a Senago, nel Milanese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

