Giulia Tramontano uccisa da Impagnatiello con 37 coltellate due ore dopo l’incontro tra lei e l’amante di lui | perché è saltata la premeditazione

Un dramma che ha sconvolto Milano e l’Italia intera, segnato da una violenza inaudita che ha portato alla tragica perdita di Giulia Tramontano, incinta del loro figlio. Nonostante l’ergastolo confermato, la Corte d’Assise d’Appello ha escluso la premeditazione, lasciando aperti interrogativi sulla freddezza e le motivazioni di un gesto così efferato. La vicenda continua a suscitare shock e riflessioni sulla violenza domestica e le sue devastanti conseguenze.

Milano – Ergastolo confermato per Alessandro Impagnatiello, il 32enne barman dell’Armani Cafè, che il 27 maggio del 2023 massacrò con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta di suo figlio Thiago. La Corte d’Assise d’Appello non ha messo in discussione l’impianto accusatorio né l’aggravante della crudeltà, ma ha escluso la principale, quella della premeditazione. Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo anche in appello. Esclusa la premeditazione In aula Impagnatiello si è presentato curato, come sempre, camicia griffata, nuovo taglio di capelli ’crew cut’, piccole anelle alle orecchie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giulia Tramontano uccisa da Impagnatiello con 37 coltellate due ore dopo l’incontro tra lei e l’amante di lui: perché è saltata la premeditazione

In questa notizia si parla di: giulia - tramontano - impagnatiello - coltellate

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: “Non ci parlavamo da un mese” - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

I giudici della Corte di Assise d'appello di Milano hanno confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, il 32enne che il 27 maggio 2023 aveva ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano a Senago. È caduta, come richiesto dalla difesa, l’agg Vai su Facebook

Translate postI giudici della Corte di Assise d'appello di Milano hanno confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, il 32enne che il 27 maggio 2023 aveva ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano a Senago. È caduta, come richiesto dall Vai su X

Impagnatiello, ergastolo confermato per il femminicidio di Giulia Tramontano: cade la premeditazione; Omicidio Giulia Tramontano: ergastolo anche in appello per Impagnatiello, esclusa la premeditazione; Delitto di Senago: confermato l’ergastolo per Impagnatiello, esclusa la premeditazione.

Alessandro Impagnatiello, la mamma di Giulia Tramontano dopo la sentenza di appello - La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di Giulia Tramontano. Riporta msn.com

Impagnatiello, oggi la sentenza del processo d'appello per l'omicidio di Giulia Tramontano - Per l'omicidio di Giulia Tramontano oggi, mercoledì 25 giugno, sarà letta la sentenza del processo d'appello nei confronti di Alessandro Impagnatiello. Scrive gazzetta.it