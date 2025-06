Giulia Tramontano uccisa da Alessandro Impagnatiello la sorella contro i giudici dopo la sentenza | Vergogna

Il tragico omicidio di Giulia Tramontano, uccisa da Alessandro Impagnatiello, ha sconvolto l’Italia e riaperto il dibattito sulla giustizia. Con l’ergastolo deciso senza premeditazione, la famiglia si sente tradita dalla legge, accusandola di “uccidere due volte”. Una sentenza che solleva interrogativi e accende le polemiche: fino a quando la giustizia potrà davvero proteggere chi soffre?

Giulia Tramontano, parla la sorella Chiara: “Alessandro Impagnatiello ha anche altre colpe” - Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa nel maggio 2023 da Alessandro Impagnatiello, vive in un tormento costante.

