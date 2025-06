Giulia Tramontano la sorella dopo la sentenza | La chiamano legge ma è disgusto l’ha avvelenata per sei mesi

In un clima di sdegno e incredulità, Chiara Tramontano ha espresso il suo dissenso sui social dopo la conferma dell'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. La frase “Si legge disgusto” risuona forte tra gli italiani, indignati per questa sentenza che sembra sfociare in un’amara constatazione di ingiustizia. La tragica storia di Giulia ci ricorda quanto sia fondamentale la giustizia, ma anche quanto spesso questa possa lasciare un senso di vuoto e frustrazione.

Milano, 25 giugno 2025 – "Vergogna, vergogna. La chiamano legge ma si legge disgusto". Con queste parole Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ha commentato sul suo profilo Instagram la sentenza del processo d'appello a carico di Alessandro Impagnatiello, con la quale i giudici hanno confermato la pena dell'ergastolo, escludendo però l'aggravante della premeditazione. Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo anche in appello. Esclusa la premeditazione "L 'ha avvelenata per sei mesi. Ha cercato su Internet: 'Quanto veleno serve per uccidere una donna'. Poi l'ha uccisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giulia Tramontano, la sorella dopo la sentenza: “La chiamano legge ma è disgusto, l’ha avvelenata per sei mesi”

In questa notizia si parla di: legge - giulia - tramontano - sorella

L’ira di Giulia Bongiorno: “Assurda la raccolta di firme delle donne giuriste contro la legge sul femminicidio” - Giulia Bongiorno alza la voce contro la raccolta di firme delle donne giuriste contro la legge sul femminicidio.

Giulia Tramontano uccisa, la difesa: «Impagnatiello non è crudele, voleva solo uccidere il feto» Vai su Facebook

Giulia Tramontano, la sorella dopo la sentenza: “La chiamano legge ma è disgusto, l’ha avvelenata per sei mesi”; Impagnatiello condannato all'ergastolo, ma esclusa la premeditazione. La sorella di Giulia non ci sta: «Vergog; “Vergogna e disgusto per l’esclusione della premeditazione”, la sorella di Giulia….

Giulia Tramontano, la sorella dopo la sentenza: “La chiamano legge ma è disgusto, l’ha avvelenata per sei mesi” - Chiara Tramontano ha commentato la conferma all’ergastolo a carico di Alessandro Impagnatiello e l’esclusione dell’aggravante della premeditazione ... Secondo ilgiorno.it

Sorella Giulia Tramontano, 'vergogna, è premeditazione' - La chiamano legge ma si legge disgusto". Da ansa.it