Giulia Tramontano la madre si accascia dopo la sentenza | Non dico niente | VIDEO

Il dramma di Giulia Tramontano sconvolge ancora, mentre la madre si accascia dopo la sentenza. Un omicidio crudele, confermato dalla Corte d'assise d'appello di Milano, che ha inflitto l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello. La tragica vicenda di una giovane donna incinta brutalmente uccisa riaccende il dolore e la riflessione sulla violenza. In un contesto così angosciante, ogni parola sembra troppo poca, e la sua mamma preferisce il silenzio, lasciando spazio all’angoscia e alla speranza di giustizia.

Un omicidio da ergastolo, una donna "barbaramente uccisa", ma senza le premeditazione. La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la sentenza a carico di Alessandro Impagnatiello, l'ex barman dell'Armani Cafè di Milano che la sera del 27 maggio 2023 ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, nella loro abitazione di via Novella a Senago con 37 coltellate. "Preferisco non dire niente", ha commentato a caldo la mamma della 29enne uccisa mentre si accasciava.    . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giulia Tramontano, la madre si accascia dopo la sentenza: "Non dico niente" | VIDEO

