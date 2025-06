Giulia Tramontano il ricordo del padre | Vivrai in eterno

Il dolore di Giulia Tramontano e il tragico caso di Alessandro Impagnatiello scuotono l’Italia: due storie che ci ricordano quanto la violenza possa sfiorare le vite più fragili. Mentre si apre il processo d’appello, il nostro sguardo si concentra sull’importanza di sensibilizzare e prevenire. Un cammino verso giustizia e memoria, affinché il ricordo delle vittime resti vivo e immortale.

Al via il processo di appello per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado per aver ucciso, con 37 coltellate, la fidanzata incinta di sette mesi nella loro abitazione il 27 maggio 2023. La sorella della vittima: "Continuare a pubblicare la foto di una donna abbracciata al suo assassino è violenza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giulia Tramontano, il ricordo del padre: "Vivrai in eterno"

In questa notizia si parla di: giulia - tramontano - ricordo - padre

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: “Non ci parlavamo da un mese” - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

Illustri (si fa per dire) rappresentanti della democrazia deviata nella quale viviamo incoraggiano l’astensionismo. Sono gli stessi che poi fanno finta di preoccuparsi quando vota meno della metà degli aventi diritto alle altre elezioni. Ricordo che alle ultime elezi Vai su Facebook

Omicidio Tramontano: la diretta del processo d'appello per Alessandro Impagnatiello. La famiglia ricorda Giulia: Vivrai in eterno; A due anni dall’omicidio, Senago ricorda Giulia Tramontano; Chiara Tramontano e l'amore per la sorella Giulia - Verissimo Video.

Padre di Giulia Tramontano, 'vivrai in eterno' - Ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza". Da msn.com

Omicidio Tramontano: la diretta del processo d'appello per Alessandro Impagnatiello. La famiglia ricorda Giulia: "Vivrai in eterno" - Le accuse per l'ex barman, 32 anni, sono di omicidio volontario pluriaggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere. Da ilgiorno.it